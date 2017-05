No hay comentarios

Las diferencias políticas y sociales en el país se han agudizado, mostrando con nitidez varios proyectos en pugna. Hay fractura étnica, social, política, económica y regional. También de género.

Jorge Lanata, el polémico periodista argentino devenido en furioso anti K, fue el que bautizó en 2013 lo que él creía que vivía su país: una fractura tan profunda en lo social y político, que había producido un quiebre en dos en la convivencia nacional.

Así nació el concepto “La grieta”, un término que se popularizó entonces y que hoy divide a los habitantes del país vecino en dos proyectos en pugna, uno que encabeza el actual mandatario y otro representado por el kirchnerismo, recién desalojado de la Rosada.

El problema es que son excluyentes. Tanto que, hasta el español Joaquín Sabina intervino en esa polémica hace unos pocos días: “Todos mis amigos han sido muy K. Yo no tanto. Creo que el gobierno de Néstor hizo cosas que estuvieron muy bien, pero al final y con Cristina dividieron al país de modo tal de ‘Estás conmigo o contra mí’. No me gusta”, dijo el autor de Lo niego todo.

Es que la grieta no es solo un conjunto de estadísticas, sino que se refiere a cuando un país comienza a calibrar todo lo que ocurre de acuerdo al sector político que lo produce. Ella, en sí, no es negativa cuando expresa una pugna leal y democrática entre las diversas visiones de sociedad y la forma de enfrentar los problemas. El asunto se enrarece cuando es excluyente.

¿Existe “la grieta” hoy en Chile? La pregunta, fácil de realizarla, es de respuesta compleja. En la historia del país, cuestión que está de moda resaltar en estos días, hemos tenidos profundas fracturas, tanto sociales como políticas, que han puesto en jaque nuestra convivencia desde que somos una república independiente.

