Comentarios (2)

Al igual que en la exitosa serie, en Chile los que quieren ocupar el sillón de La Moneda despliegan sus armas y, a veces, hasta se dejan encantar por malignos asesores, títulos que no tienen o simple ambición. Se avizoran tiempos de traiciones, operaciones políticas y hasta alianzas por conveniencia.

Por Felipe Nogués

Si en las pasadas elecciones presidenciales fueron nueve los candidatos, obteniendo en la primera vuelta entre 3 millones y medio de votos (Bachelet) y 12 mil (Jocelyn-Holt), a un año de nuevos comicios para ganar el sillón de La Moneda la situación parece que se repetirá o, incluso, podrían ser más, especialmente porque la nueva ley electoral alienta la competencia de una o más listas.

Hoy son casi 30 las figuras, desde los partidos y las organizaciones que quieren estar en la papeleta. Algunas con más experiencia, dos ya gobernaron el país, otros con ambición desmedida y los menos, simplemente porque quieren poner en su CV que fueron, una vez en su vida, precandidatos.

También los hay, como el actual rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quienes son proclamados por otros, en este caso el también candidato Andrés Allamand: “Veo claramente configurado un ‘Podemos’ chileno que todavía no ha perfilado un candidato, como lo fue Pablo Iglesias en España, pero que va a terminar siendo alguien que provenga del mundo de la educación. Los rectores Ennio Vivaldi y Aldo Valle, o el ex rector Víctor Pérez pueden ser los presidenciables. Si Jackson o Boric tuvieran la edad, iría uno de ellos, pero como no la tienen, será una figura de mayor edad pero que represente esa visión”, escribió el senador RN en su libro La Salida. Situación similar viviría la ex ministra Mariana Aylwin quien, sin aparecer en encuesta alguna o proclamada por alguien, el diario El Mercurio impuso su nombre entre los posibles candidatos a La Moneda.

Tampoco puede dejar de mencionarse que algunos, como el caso del diputado PPD, Jorge Tarud, usen su precandidatura como trampolín al Senado, en una eventual negociación dentro de la Nueva Mayoría o su propio partido.

CARRERA LANZADA

Ya es un hecho de la causa que la última encuesta CEP, que mostró a un Ricardo Lagos a la baja, fue la que obligó al expresidente a emitir un comunicado en el que, con ambigüedades típicas de estos menesteres, dijo que era precandidato.

Tal autoproclamación sacó rápidamente a la arena a uno que ya había comprometido su palabra con los radicales, el periodista Alejandro Guillier y a otro que, si bien no lo estaba oficialmente, su campaña había comenzado apenas obtuvo el tercer lugar en las elecciones de 2013, Marco Enríquez-Ominami.

En la arena contraria, tanto Sebastián Piñera como Manuel José Ossandón, estaban lanzados, en una carrera en la que también corren los senadores Francisco Chahuán, Alberto Espina y el mencionado Allamand…

