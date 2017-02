No hay comentarios

Su repentina enfermedad, tras asumir la candidatura presidencial de la UDI y RN, lo alejó de la política. Sin embargo, poco a poco, preparaba su retorno a la primera línea. Varios misiles, desde mar y tierra, lo tumbaron nuevamente. Hoy lo investigan por 900 millones de pesos y se lo podría acusar de “cohecho”.

Por Equipo EP

“Soy un hombre honesto” fue la frase más repetida en la jornada en que Pablo Longueira decidió enfrentar las acusaciones en su contra y que, desde la Fiscalía, habían sido confirmadas por el supuesto delito de cohecho.

El ex senador y ex ministro de Estado, quien fuera diputado y fundara la UDI con Jaime Guzmán, a diferencia de cuando renunció a su candidatura presidencial -luego de ganarle las primarias a Andrés Allamand- fue personalmente hasta la sede de calle Suecia para anunciar que dejaba la militancia para dedicarse exclusivamente a la defensa de las acusaciones en su contra. En 2013 lo hicieron sus hijos.

“Quiero manifestarle al país que dedicaré toda mi voluntad y energía a defender mi honor y mi inocencia. Recopilaré todos los antecedentes de mi trabajo legislativo para demostrar que nunca favorecí a ninguna persona, institución ni empresa de manera indebida, y en el caso que ha ocupado la atención pública, no descansaré hasta demostrar que como senador me limité a apoyar el acuerdo político que logró incorporar al pago del royalty minero a las empresas extranjeras que no tenían la obligación de hacerlo”, dijo en una sala de prensa atestada de periodistas y de militantes UDI. Luego, no aceptó preguntas.

No ahondó, entonces, en las acusaciones que lo vinculaban con SQM, empresa que otorgó más de un millón de dólares a él y a personas relacionadas, la cual a través de Patricio Contesse le había preparado una indicación que luego presentó en el Senado y que fue aprobada en la época que gobernaba Sebastián Piñera.

