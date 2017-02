Comentario

Un fallo del máximo tribunal obliga a El Mercurio a borrar una noticia de su edición digital. El tema abre la puerta a una avalancha de peticiones similares. ¿Dónde queda la libertad de expresión e información? Un debate que se abre en Chile.

Por Felipe Nogués

A nadie le gusta ingresar a los buscadores de internet, escribir su nombre y encontrarse que la primera información que aparece es negativa y perjudicial para su imagen. Especialmente si ella es falsa o tergiversada.

No es el caso de un mayor (I) de Carabineros, de iniciales AGL, quien fue procesado en 2004, en pleno caso Spiniak, por delitos sexuales contra menores y que motivaron su condena, varios años después, a 541 de presidio.

El ex uniformado, una vez cumplido su castigo acudió hasta la dirección del diario El Mercurio (8 de septiembre de 2015) para que ese medio eliminara de los motores de búsqueda de su versión digital (EMOL) la publicación donde se informaba que el ministro en Visita Sergio Muñoz lo había sometido a proceso.

El carabinero retirado no obtuvo respuesta del matutino de Agustín Edwards. Entonces, recurrió a la Corte de Apelaciones, de protección, argumentando que la información

implicaba una vulneración de sus garantías constitucionales, puesto que no le había “permitido su reinserción en la vida social en paz, al resultar estigmatizado con la información, afectando con ello no sólo a su persona, sino que también a toda su familia”.

Según él, transcurrida más de una década de los hechos, no se justificaba periodísticamente que la noticia estuviera en los motores de búsqueda y además infringía las garantías contenidas en la Constitución, en particular la del N° 1 del artículo 19, por cuanto existiría a su juicio una afectación a su integridad física y síquica, ya que al mantenerse vigente la referida noticia generaría graves consecuencias psicológicas. No ayudaba, según el recurrente contra El Mercurio, que su apellido no era común y solo lo ostentaba su familia en Chile. Además, decía, el hecho vulneraba la protección a la vida privada de él y su núcleo familiar, según el número 4 del mismo artículo, puesto que, por un lado, la fiscalía de “El Mercurio” pretendía que firmara un finiquito mediante el cual renunciaba a su derecho a ejercer acciones legales en contra de tal empresa a cambio de eliminar la noticia en comento, configurándose con ello –según estima AGL– una figura de extorsión.

El recurso, sin embargo, fue rechazado en la instancia respectiva el 22 de octubre, entre otras cosas, por los argumentos que dio El Mercurio: los medios de prensa escritos son utilizados por los portales de internet para informar a los respectivos buscadores de noticias, por lo que no resulta posible eliminar esa información, ya que de hacerlo sin causa justificada, se estaría contrariando la libertad de información, base del ejercicio del periodismo.

Según el decano…

